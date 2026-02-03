Ausblick: Align Technology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Align Technology stellt am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Align Technology im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,97 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,39 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,03 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 3,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Align Technology einen Umsatz von 995,2 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,20 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 5,62 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 4,02 Milliarden USD, gegenüber 4,00 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at