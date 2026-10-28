Alignment Healthcare Aktie

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WKN DE: A2QSBM / ISIN: US01625V1044

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Alignment Healthcare gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Alignment Healthcare wird am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,039 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Alignment Healthcare noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,31 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 32,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 993,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,141 USD, gegenüber 0,000 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 5,22 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,95 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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