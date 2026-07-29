Ausblick: Alignment Healthcare informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alignment Healthcare präsentiert in der am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,129 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,31 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 29,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,02 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,191 USD aus. Im Vorjahr waren 0,000 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 5,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at