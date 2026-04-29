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WKN DE: A2QSBM / ISIN: US01625V1044

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Alignment Healthcare mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alignment Healthcare stellt am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,007 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,050 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,22 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 31,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alignment Healthcare einen Umsatz von 926,9 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,130 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 5,17 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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