Ausblick: Alignment Healthcare zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alignment Healthcare wird sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,154 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,160 USD je Aktie erzielt worden waren.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,00 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 43,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 701,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,102 USD, gegenüber -0,670 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 3,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,70 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at