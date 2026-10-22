Alimak Group AB Aktie
WKN DE: A14UNX / ISIN: SE0007158910
|
22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Alimak Group AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Alimak Group AB präsentiert in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,84 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,25 SEK je Aktie erzielt worden.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,84 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,66 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,58 SEK im Vergleich zu 5,71 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 7,17 Milliarden SEK, gegenüber 6,87 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alimak Group AB
|
22.10.26
|Ausblick: Alimak Group AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.10.26
|Erste Schätzungen: Alimak Group AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: Alimak Group AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: Alimak Group AB präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Alimak Group AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Alimak Group AB
Aktien in diesem Artikel
|Alimak Group AB
|123,20
|-1,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX leichter -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street notiert tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.