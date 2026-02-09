Alimak Group AB Aktie
WKN DE: A14UNX / ISIN: SE0007158910
|
09.02.2026 07:01:06
Ausblick: Alimak Group AB öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Alimak Group AB stellt am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,69 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,83 SEK je Aktie vermeldet.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,10 Prozent auf 1,72 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,82 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,85 SEK je Aktie, gegenüber 5,89 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 6,95 Milliarden SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 7,10 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alimak Group AB
|
07:01
|Ausblick: Alimak Group AB öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Alimak Group AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Alimak Group AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Alimak Group AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Alimak Group AB
Aktien in diesem Artikel
|Alimak Group AB
|141,60
|1,14%