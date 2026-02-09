Alimak Group AB Aktie

Alimak Group AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14UNX / ISIN: SE0007158910

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Alimak Group AB öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alimak Group AB stellt am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,69 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,83 SEK je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,10 Prozent auf 1,72 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,82 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,85 SEK je Aktie, gegenüber 5,89 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 6,95 Milliarden SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 7,10 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Alimak Group AB 141,60 1,14% Alimak Group AB

