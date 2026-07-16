Ausblick: Alimak Group AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alimak Group AB präsentiert am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,75 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Alimak Group AB 1,74 SEK je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,76 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,79 Milliarden SEK in den Büchern standen.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,43 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,71 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,94 Milliarden SEK, gegenüber 6,87 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at