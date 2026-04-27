Ausblick: Alimak Group AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Alimak Group AB veröffentlicht am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,47 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,74 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 4,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,73 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,65 Milliarden SEK aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,30 SEK, gegenüber 5,71 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 6,96 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,87 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at