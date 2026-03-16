Ausblick: Alimentation Couche-Tard präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alimentation Couche-Tard wird am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,830 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Alimentation Couche-Tard ein EPS von 0,970 CAD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 22,14 Milliarden USD für Alimentation Couche-Tard, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 29,69 Milliarden CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,97 USD, gegenüber 3,79 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 74,71 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 101,52 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at