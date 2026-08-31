Alimentation Couche-Tard Aktie

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WKN DE: A3DSL8 / ISIN: CA01626P1484

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31.08.2026 07:01:06

Ausblick: Alimentation Couche-Tard veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Alimentation Couche-Tard gibt am 01.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,896 USD aus. Im letzten Jahr hatte Alimentation Couche-Tard einen Gewinn von 1,14 CAD je Aktie eingefahren.

Laut einer Schätzung von 14 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 20,86 Milliarden USD betragen, verglichen mit 23,84 Milliarden CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,65 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 83,94 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 105,58 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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