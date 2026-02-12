Alithya Grou a Aktie

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Alithya Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alithya Group A äußert sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,023 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Alithya Group A -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,81 Prozent auf 126,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 115,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,247 CAD, gegenüber 0,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 505,2 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 473,5 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

