Alithya Grou a Aktie
WKN DE: A2N8S4 / ISIN: CA01643B1067
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10.06.2026 07:01:06
Ausblick: Alithya Group A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Alithya Group A stellt am 11.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,016 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 80,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,080 CAD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 119,1 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 125,3 Millionen CAD in den Büchern standen.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,287 CAD, gegenüber 0,010 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 482,0 Millionen CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 473,5 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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