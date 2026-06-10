Ausblick: Alithya Group A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alithya Group A stellt am 11.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,016 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 80,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,080 CAD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 119,1 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 125,3 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,287 CAD, gegenüber 0,010 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 482,0 Millionen CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 473,5 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at