Alithya Grou a Aktie
WKN DE: A2N8S4 / ISIN: CA01643B1067
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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Alithya Group A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Alithya Group A wird am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,017 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Alithya Group A noch ein Verlust pro Aktie von -0,320 CAD in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 103,5 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 16,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 124,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,044 CAD je Aktie, gegenüber -0,400 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 421,0 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 477,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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