Ausblick: Alithya Group A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alithya Group A äußert sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,013 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Alithya Group A noch 0,000 CAD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 123,5 Millionen CAD – ein Plus von 10,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alithya Group A 111,5 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,085 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,010 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 507,0 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 473,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at