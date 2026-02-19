Ausblick: Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,30 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,770 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 13,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,71 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,50 Milliarden DKK umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,63 DKK im Vergleich zu 3,68 DKK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 6,27 Milliarden DKK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 5,54 Milliarden DKK.

Redaktion finanzen.at