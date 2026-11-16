Alk-Abello A-S Bearer and-or registered b Aktie
WKN DE: A3DHX9 / ISIN: DK0061802139
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16.11.2026 07:01:06
Ausblick: Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B lädt am 17.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,850 DKK aus. Im letzten Jahr hatte Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B einen Gewinn von 1,42 DKK je Aktie eingefahren.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,76 Milliarden DKK – das würde einem Zuwachs von 14,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,53 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,82 DKK, während im vorherigen Jahr noch 5,40 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,31 Milliarden DKK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,31 Milliarden DKK waren.
Redaktion Finanzen.net
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