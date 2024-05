Ausblick: Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B wird am 03.05.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,977 DKK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,740 DKK je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B nach den Prognosen von 5 Analysten 1,35 Milliarden DKK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,23 Milliarden DKK umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,55 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,20 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,34 Milliarden DKK, gegenüber 4,82 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at