Ausblick: Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Alk-Abello A-S Bearer and-or registered B veröffentlicht am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 1,70 DKK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,25 Prozent erhöht. Damals waren 1,60 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,72 Milliarden DKK aus – das entspräche einem Plus von 12,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,52 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,26 DKK, gegenüber 5,40 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 7,16 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,31 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at