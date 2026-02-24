Alkami Technology Aktie
WKN DE: A3CMGH / ISIN: US01644J1088
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Alkami Technology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Alkami Technology wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,142 USD aus. Im letzten Jahr hatte Alkami Technology einen Verlust von -0,080 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 120,1 Millionen USD – ein Plus von 33,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alkami Technology 89,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,521 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,410 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 443,0 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 333,9 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
