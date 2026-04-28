Ausblick: Alkami Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alkami Technology stellt am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,182 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Alkami Technology ein EPS von -0,080 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Alkami Technology in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 125,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 97,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,807 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,460 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 528,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 443,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at