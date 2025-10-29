Ausblick: Alkami Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alkami Technology wird am 30.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,121 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahresquartal.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 32,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 85,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Alkami Technology für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 113,6 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,506 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,410 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 445,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 333,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at