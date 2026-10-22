Ausblick: Alkane Exploration mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alkane Exploration wird am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 AUD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,000 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 87,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 276,0 Millionen AUD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 147,2 Millionen AUD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,207 AUD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,180 AUD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,01 Milliarden AUD aus, nachdem im Vorjahr 935,8 Millionen AUD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at