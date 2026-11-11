Alkem Laboratories Aktie

Alkem Laboratories ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACU0 / ISIN: INE540L01014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Alkem Laboratories legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alkem Laboratories wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 56,14 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 12,27 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 63,99 INR je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,03 Prozent auf 44,82 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Alkem Laboratories noch 40,01 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 193,67 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 192,51 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 166,91 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 146,73 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alkem Laboratories Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu Alkem Laboratories Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alkem Laboratories Ltd 5 335,00 -1,75% Alkem Laboratories Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX knackt erstmals 27.000-Punkte-Marke -- Dow startet vorsichtig - NASDAQ sackt ab -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein uneinheitlicher Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen