WKN DE: A2ACU0 / ISIN: INE540L01014

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Alkem Laboratories präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alkem Laboratories gibt am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 57,79 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 52,34 INR je Aktie vermeldet.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33,74 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Alkem Laboratories für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 37,70 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 209,24 INR im Vergleich zu 181,11 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 145,79 Milliarden INR, gegenüber 129,30 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Alkem Laboratories Ltd

Analysen zu Alkem Laboratories Ltd

Alkem Laboratories Ltd 5 860,05 -0,38%

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

