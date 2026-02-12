Ausblick: Alkem Laboratories präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alkem Laboratories gibt am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 57,79 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 52,34 INR je Aktie vermeldet.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33,74 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Alkem Laboratories für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 37,70 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 209,24 INR im Vergleich zu 181,11 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 145,79 Milliarden INR, gegenüber 129,30 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at