Ausblick: Alkermes gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Alkermes lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Alkermes die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

16 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,541 USD gegenüber 0,130 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 363,3 Millionen USD – ein Plus von 18,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alkermes 306,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,484 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,43 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,80 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,48 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at