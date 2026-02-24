Ausblick: Alkermes veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Alkermes wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten schätzen, dass Alkermes für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,410 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,880 USD je Aktie erwirtschaftet.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 11,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 430,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Alkermes für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 378,9 Millionen USD aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,74 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,17 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 1,47 Milliarden USD, gegenüber 1,56 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at