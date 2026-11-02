Ausblick: Alkyl Amines Chemicals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alkyl Amines Chemicals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 13,85 INR je Aktie gegenüber 8,40 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Alkyl Amines Chemicals nach den Prognosen von 4 Analysten 4,57 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 17,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,89 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 42,05 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 35,20 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 18,30 Milliarden INR, gegenüber 15,30 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net