Ausblick: Alkyl Amines Chemicals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alkyl Amines Chemicals äußert sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 11,50 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 9,67 INR je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,06 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Alkyl Amines Chemicals für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,43 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 39,77 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 35,20 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,77 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 15,30 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at