02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Alkyl Amines Chemicals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Alkyl Amines Chemicals wird am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Alkyl Amines Chemicals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,65 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 8,56 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Alkyl Amines Chemicals 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,77 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Alkyl Amines Chemicals 3,71 Milliarden INR umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 39,90 INR, gegenüber 36,40 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 16,00 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,66 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

