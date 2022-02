Ausblick: All for One Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

All for One Group lädt am 10.02.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,04 EUR aus. Im letzten Jahr hatte All for One Group einen Gewinn von 0,750 EUR je Aktie eingefahren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 119,2 Millionen EUR – ein Plus von 24,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem All for One Group 95,6 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,27 EUR im Vergleich zu 2,68 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 438,3 Millionen EUR, gegenüber 372,9 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at