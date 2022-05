Ausblick: All for One Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

All for One Group stellt am 12.05.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,680 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 7,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,630 EUR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 23,56 Prozent auf 111,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte All for One Group noch 90,0 Millionen EUR umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,31 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 2,68 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 442,7 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 372,9 Millionen EUR waren.

