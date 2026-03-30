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WKN DE: A40J6S / ISIN: US01675A2087

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: Allbirds A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Allbirds A lädt am 31.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -2,240 USD. Das entspräche einem Gewinn von 30,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -3,230 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Allbirds A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 56,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Allbirds A 55,9 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -9,387 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -11,870 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 161,4 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 189,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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