Ausblick: Allcargo Logistics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Allcargo Logistics präsentiert am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,000 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,340 INR je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 9,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43,01 Milliarden INR. Dementsprechend geht der Experte bei Allcargo Logistics für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 39,12 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,128 INR, während im vorherigen Jahr noch 0,370 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 162,82 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 160,22 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at