Allegheny Technologies Aktie
WKN: 931083 / ISIN: US01741R1023
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Allegheny Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Allegheny Technologies öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 1,03 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.
Allegheny Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,45 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,85 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,98 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,59 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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