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WKN: 931083 / ISIN: US01741R1023

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Allegheny Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Allegheny Technologies lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Allegheny Technologies die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten schätzen, dass Allegheny Technologies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,877 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,670 USD je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Allegheny Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,19 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,20 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,85 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 4,98 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,59 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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