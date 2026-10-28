Allegheny Technologies Aktie
WKN: 931083 / ISIN: US01741R1023
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Allegheny Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Allegheny Technologies stellt am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Allegheny Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,780 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Allegheny Technologies 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,32 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Allegheny Technologies 1,13 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,13 USD im Vergleich zu 2,85 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 5,14 Milliarden USD, gegenüber 4,59 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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