Ausblick: Allegiant Travel legt Quartalsergebnis vor

Allegiant Travel veröffentlicht am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -3,620 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Allegiant Travel nach den Prognosen von 10 Analysten 982,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 42,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 689,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,35 USD, wohingegen im Vorjahr noch -2,480 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,71 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,61 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at