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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Allegiant Travel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Allegiant Travel stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,442 USD gegenüber -2,410 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 68,43 Prozent auf 946,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Allegiant Travel noch 561,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,40 USD, wohingegen im Vorjahr noch -2,480 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,72 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,61 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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