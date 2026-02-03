Allegiant Travel Aktie

Allegiant Travel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LFDN / ISIN: US01748X1028

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Allegiant Travel stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Allegiant Travel wird am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,01 USD gegenüber -12,000 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 2,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 645,4 Millionen USD gegenüber 627,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,95 USD, gegenüber -13,490 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 2,59 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,51 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Allegiant Travel Co.

Analysen zu Allegiant Travel Co.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Allegiant Travel Co. 78,50 1,95% Allegiant Travel Co.

