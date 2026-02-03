Ausblick: Allegiant Travel stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Allegiant Travel wird am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,01 USD gegenüber -12,000 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 2,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 645,4 Millionen USD gegenüber 627,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,95 USD, gegenüber -13,490 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 2,59 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,51 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at