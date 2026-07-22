Ausblick: Allegion legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Allegion veröffentlicht am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,22 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,85 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,12 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,79 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,44 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 4,39 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at