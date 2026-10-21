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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Allegion mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Allegion wird am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,18 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,07 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Allegion für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,14 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,97 USD, während im vorherigen Jahr noch 7,44 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,42 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,07 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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