Ausblick: Allegion präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Allegion stellt am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

11 Analysten schätzen, dass Allegion für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 8,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,03 Milliarden USD gegenüber 941,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,80 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,44 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 4,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,07 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at