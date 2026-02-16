Ausblick: Allegion veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Allegion öffnet am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,98 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Allegion soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,04 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 945,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,19 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 6,82 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,07 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,77 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at