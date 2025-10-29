Ausblick: Allegro Microsystems stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Allegro Microsystems wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,123 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 187,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Allegro Microsystems für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 210,7 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,520 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,390 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 854,0 Millionen USD, gegenüber 725,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at