Ausblick: Allegro Microsystems stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Allegro Microsystems stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,210 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 251,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 23,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 203,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,995 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,080 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,07 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 890,1 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at