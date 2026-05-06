Ausblick: Allegro Microsystems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Allegro Microsystems äußert sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,163 USD aus. Im letzten Jahr hatte Allegro Microsystems einen Verlust von -0,080 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 22,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 235,9 Millionen USD gegenüber 192,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

12 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,531 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 882,9 Millionen USD, gegenüber 725,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at