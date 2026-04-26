Alleima AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DSME / ISIN: SE0017615644
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Alleima Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Alleima Registered wird am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,09 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 SEK erwirtschaftet worden.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 12,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,15 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,48 Milliarden SEK aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,75 SEK, gegenüber 2,68 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 18,17 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,63 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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