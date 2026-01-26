Ausblick: Alleima Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alleima Registered äußert sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,06 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Alleima Registered ein EPS von 1,18 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 10,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,54 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,09 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,14 SEK im Vergleich zu 4,88 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 18,67 Milliarden SEK, gegenüber 19,69 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

