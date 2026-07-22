Ausblick: Alliance Data Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alliance Data Systems veröffentlicht am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,74 USD je Aktie gegenüber 2,94 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 959,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 16,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,15 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,39 USD im Vergleich zu 10,89 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 3,96 Milliarden USD, gegenüber 4,70 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at